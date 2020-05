Coronavirus : confiné, un Manchois s'entraîne pour l'Iron Man d'Hawaï

Un triathlon comme celui d'Hawaï, c'est 6 mois de préparation, autrement dit, pour nager, pédaler et courir lors de cet Iron Man programmé en octobre prochain, c'est en ce moment que Damien Lanée doit entamer son programme. Et c'est ce qu'il fait. "Ce qui est compliqué c'est qu'aujourd'hui, je n'ai aucune certitude sur le fait que la course sera ou non reportée. _Les organisateurs envisagent de décaler l'événement au mois de février prochain_", s'inquiète le licencié du Triathlon club du Val Saint-Père près d'Avranches. Pour lui, ce serait une mauvaise nouvelle. "Ca voudrait dire que les grosses périodes d'entrainement auraient lieu en plein hiver et je devrai concilier ça avec le travail alors que si la course à lieu en octobre, je pourrai m'entraîner intensément durant mes congés d'été", explique Damien Lanée qui espère un maintien en octobre, ou bien un report d'une année entière.

L'entrainement confiné : "très rébarbatif"

Mais en attendant d'être fixé, il doit débuter son entrainement. "Le plus compliqué avec le confinement, c'est pour la natation. Les piscines sont fermées, et les plages interdites. Alors _à défaut de nager, je réalise des exercices avec des élastiques pour reproduire des mouvements proche de ceux des nageurs_", explique le Manchois. Pour la course à pied, il enchaîne les boucles dans un rayon d'un kilomètre autour de sa maison à Saint-Sénier, pour respecter les consignes. Et puis reste le vélo. "Comme tous les cyclistes, j'avale les kilomètres sur mon home-trainer mais c'est très rébarbatif", concède-t-il. "D'habitude je fais des sorties de 2 heures sur la route, mais là j'arrête au bout d'une heure".

Aucune épreuve préparatoire

Si le triathlon Iron Man d'Hawaï est bien maintenu à l'automne Damien Lanée devra enchaîner 3,8km de natation, 180 km à vélo et un marathon. Et tout cela sans courses préparatoires puisqu'elles sont toutes annulées pour l'instant. Mais ça n'est pas de nature à inquiéter ce triathlète qui avait pris la 461e place de l'épreuve en 2016 (sur 2340 engagés), et la 63e dans sa catégorie d'âge. Temps personnel à battre : 10h01!