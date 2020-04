Confinement : Des élus de Normandie demandent l'accès aux plages pour la pratique sportive

Les députés LREM de la Manche et du Finistère Bertrand Sorre et Liliana Tanguy demandent au gouvernement de revenir sur sa décision d'interdire l'accès aux plages jusqu'au Ier juin pour permettre la reprise d'activités sportives. Leur appel a recueilli la signature de 49 autres députés.

Bertrand Sorre et Liliana Tanguy, députés La République en Marche respectivement de la Manche et du Finistère ont écrit au Premier Ministre et à la Ministre des Sports.

Ils demandent l'accès aux plages pour permettre la pratique d'activités comme le Surf, le Kitesurf, le Kayak de mer, la voile ou encore la nage.

"Nous plaidons pour un retour à l'Océan et à la Mer par l'autorisation de la pratique d'une activité physique responsable et citoyenne à partir du 11 mai" explique dans un courrier daté du 29 avril les deux élus.

"Les espaces naturels sont propices à la distanciation physique, justifient les élus LREM. Ces activités ne sont pas statiques, peuvent se pratiquer sans proximité physique et sans présenter de risque.

Nous estimons que les départements où la circulation du virus est limitée (catégorie "vert") sont en mesure de permettre ces pratiques en toute sécurité."

Leur demande a été signée par quarante-neuf autres députés dont quatre députés LREM de Normandie : Stéphane Travert (Manche), Bertrand Bouyx (Calvados), Sonia Krimi (Manche) et Christophe Blanchet (Calvados).