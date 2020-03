Coronavirus : des sportifs de l'Yonne soulagés du report des JO à 2021

Les Jeux Olympiques 2020 auront donc lieu en 2021. Le comité international olympique et le gouvernement japonais ont annoncé ce mardi le report des Jeux au plus tard à l’été 2021. Une décision devenue inévitable et acceptée logiquement par des sportifs icaunais.