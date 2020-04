Coronavirus : deux Girondins lancent une course virtuelle au profit des Hôpitaux de France

Courir ou marcher, chez soi et à son rythme, pour la bonne cause le dimanche 5 avril. C'est l'idée proposée par deux coureurs du club de Cadaujac au sud de Bordeaux.

"A ma connaissance, c'est une première en France". Julien Dussart est encore étonné du succès rencontré par cette initiative prise dimanche dernier avec son ami Pierrick Bizet, lui aussi licencié au SCAP Cadaujac.

Frustré comme tous les coureurs qui ont vu, une par une, les épreuves annulées en raison du confinement, il avait déjà couru un marathon le 21 mars en faisant 844 fois le tour de sa maison.

Chaque dimanche jusqu'à la fin du confinement ?

Cette fois, les deux hommes ont décidé d'impliquer tous ceux qui ont envie de se bouger, de s'aérer l'esprit et de courir contre le Covid-19. "Proposer une activité en cette période difficile aux Français, explique Julien Dussart. On se rend compte qu'il y a des gens qui ne font pas spécialement de sport, qui sont contents et qui s'inscrivent. Soit pour courir, soit pour marcher. Ça permet de penser à autre chose et d'aider les hôpitaux."

Julien Dussart a déjà couru un marathon dans son jardin. - Julien Dussart

Julien Dussart : "Penser à autre chose et aider les hôpitaux." Copier

De 8h30 à 11h30, vous pourrez donc courir ou marcher de 30mn à 3 heures, dans votre jardin, sur votre balcon ou sur votre tapis roulant.

Il ne s'agit pas d'une compétition. Il n'y a pas de classement mais la possibilité de suivre l'épreuve en live sur l'application Zoom et de participer, avec modération, à l'apéro virtuel qui suivra.

Les organisateurs devraient atteindre la barre des 1000 participants et réfléchissent à pérenniser l’événement chaque dimanche jusqu'à la fin du confinement.

►►►Toutes les infos sur le site de l'épreuve