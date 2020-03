Coronavirus : foot, rugby, basket, hand... où en est la saison chez les pros et chez les amateurs ?

La Ligue 1 et la Ligue 2 devraient se terminer "au plus tard" le 15 juillet 2020

Après les reports de l'Euro de football et les JO de Tokyo, l'incertitude autour du Tour de France qui pourrait tout de même se disputer à huis-clos, qu'en est-il des championnats de France et de la poursuite ou non de la saison 2019-2020 en pleine épidémie du coronavirus ?

Il faut faire la distinction entre le niveau "élite" qui correspond aux clubs professionnels (Ligue 1 et Ligue 2 pour le foot, Top 14 et Pro D2 pour le rugby par exemple) et le niveau "amateur" que sont les autres clubs non professionnels.

Les décisions concernant ces deux niveaux - élite et amateur - ne sont pas soumises aux mêmes enjeux sportifs et financiers pour savoir si l'on arrête d'ores et déjà définitivement la saison ou si elle est suspendue en attendant une éventuelle reprise. Et si la saison est terminée, est-ce une saison blanche - sans montée ni relégation - ou bien le classement est-il entériné et à quel moment ?

Foot : tous les championnats sont suspendus

► Ligue 1 et Ligue 2 : terminer la saison le 15 juillet "au plus tard"

Gérées par la Ligue de Football Professionnel (LFP), la Ligue 1 et la Ligue 2 sont suspendues avant de disputer la 29e journée. Le Conseil d'administration de la LFP, à l'unanimité,"a rappelé l'objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le (mardi) 30 juin 2020 ou éventuellement le (mercredi) 15 juillet".

Mais la question de la fin de la saison se heurte à plusieurs inconnues : d'abord sur sa date de reprise. Quand les championnats vont-ils reprendre ? La réponse est liée au risque sanitaire et à la fin du confinement pour lutter contre le coronavirus. Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de Saint-Etienne et également président du syndicat représentatif de la Ligue 1, a estimé sur France Bleu Saint-Etienne Loire que "la Ligue 1 ne reprendra(it) pas avant le 15 juin".

Ensuite sur le calendrier. La Ligue 1 et la Ligue 2 ont été suspendues avant de disputer la 29e journée : il reste donc dix journées à jouer pour finir les championnats. Des dates à caler entre les finales de Coupe de France (Paris - Saint-Etienne) et de Coupe de la Ligue (Paris - Lyon) sans oublier les matches de Ligue de Champions où le PSG et l'OL sont encore en lice.

Enfin les fins de contrat des joueurs. "Par ailleurs, le Bureau souhaite que des discussions s'engagent pour adopter une position commune sur le dialogue social entre les clubs et l'UNFP (le syndicat des joueurs professionnels, ndlr), qui représente les joueurs", dit encore la LFP, alors que plusieurs contrats de joueurs se terminent le 30 juin et que plusieurs clubs de Ligue 1 ont décidé de recourir au chômage partiel.

► Les autres divisions également suspendues

Les autres divisons, gérées par la Fédération Française de Football, sont également suspendues. Noël Le Graët, le président de la FFF, a annoncé dans un communiqué la suspension des ligues et des districts, sur l'ensemble du territoire : "tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de football sont interrompus à compter du vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre."

Rugby : Top 14 et Pro 2 suspendus, championnats amateurs terminés

► Trois groupes de travail pour éviter un arrêt total chez les pros

La Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé la suspension "temporaire" des championnats de Top 14 et Pro D2 alors qu'il reste neuf journée de saison régulière à disputer. Si les saisons devaient s'arrêter, la piste privilégiée est une fin de saison, sans relégation ni montée.

La LNR et les présidents de clubs ont créé trois groupes de travail pour éviter un arrêt total de la saison de Top 14 qui coûterait quelque 100 millions d'euros.

Le premier groupe envisagera tous les scénarios possibles concernant l'issue de la saison. Si l'option la plus optimiste prévoit une reprise début mai, après un retour à l'entraînement mi-avril, elle semble très peu probable. Une reprise plus tardive, début juin par exemple, pourrait engendrer des suppressions de journées, une modification de la phase finale ou une prolongation du championnat sur le mois de juillet.

Le deuxième groupe analysera les répercussions économiques et étudiera les mesures d'accompagnement pour les clubs, qui ont tous acté officiellement la mise au chômage partiel de leurs joueurs.

Le troisième groupe s'attachera à la régulation, à l'adaptation des statuts et règlements de la Ligue quant à la redistribution des droits télé, au plafond salarial ou à l'obligation d'avoir un certain nombre de joueurs issus des filières de formation (JIFF).

► Aucun titre de champion dans le rugby amateur

En ce qui concerne le rugby amateur, la saison est arrêtée définitivement. "Aucun titre de champion de France ou de Ligue ne sera décerné au titre de la saison 2019-2020", a annoncé la Fédération Française de Rugby (FFR) dans un communiqué.

Pour ce qui est des montées et des descentes, la décision sera prise le 3 avril.

Basket : Jeep Elite et Pro B suspendues, les championnats amateurs terminés

► La LNB vise la "conclusion de ses deux championnats professionnels"

Ligue Nationale de Basket (LNB) a été claire en ce qui concerne la Jeep Elite et la Pro B : "La priorité est donnée à la reprise et à la conclusion de ses deux championnats professionnels en cours dès que le risque lié au virus Covid-19 aura disparu et que les clubs pourront de nouveau recevoir leur public.", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Et de préciser : "Plusieurs scénarii sont donc à l’étude au sein de la LNB pour que les compétitions aillent à leur terme. Toutes les hypothèses sont étudiées, en fonction des dates potentielles de sortie de la crise sanitaire, et donc de reprise des entraînements, puis des matches."

Toutes les rencontres des Championnats de France messieurs de basket Jeep Elite et Pro B prévues entre le 12 et le 31 mars ont été reportées.

► Pas de titre de champion, ni de relégation chez les amateurs

La Fédération Française de Basket (FFB) a annoncé dans un communiqué l’arrêt de toutes ses compétitions fédérales "à l’exception des deux championnats professionnels gérés par la ligue nationale de basket". L’ensemble des championnats - départementaux, régionaux et nationaux - ainsi que les coupes sont arrêtés.

Concernant les classements, "les championnats sont tous arrêtés à la dernière journée complète jouée par chaque division". Conséquence : il n’y a ni titre de champion, ni relégation.

Toutefois, la Fédération a opté pour établir un classement selon un "ranking fédéral" (nombre de victoires à l’issue de la 1ère phase). Grâce à ce classement fédéral, les clubs qui le souhaitent pourront faire une demande de montée à la fédération.

Par exemple, les deux premiers clubs de Nationale 1 au "ranking fédéral" remplaceraient les 2 derniers de Pro B si la saison de Pro B se terminait.

Concernant la ligue féminine de basket, la décision définitive sera prise le 10 avril.

Hand : Lidl Starligue et Proligue suspendues, fin des championnats amateurs

► Suspension des championnats pros jusqu'au 22 avril

Le bureau directeur de la Ligue Nationale de Handball (LNH) a annoncé la suspension de la Lidl Starligue ainsi que de la Proligue (2e division) jusqu'au 22 avril.

Ce sont quatre journées de championnat qui sont concernées. Une décision qui a été prise en adéquation avec tous les protagonistes du handball professionnel dont les entraîneurs, les représentants des joueurs et les clubs.

► Les compétitions fédérales arrêtées

La Fédération Française de Handball a pris la décision d'arrêter définitivement les championnats amateurs "à tous niveaux (départementaux, régionaux et nationaux) pour la saison en cours", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La Coupe de France nationale, régionale et départementale 2019-2020 est également annulée.

Ainsi, aucun titre de champion de France, champion régional, champion départemental ou vainqueur de la Coupe de France, à tous les niveaux ne sera décerné pour la saison 2019-2020.

Hockey : saison blanche

La Fédération Française de Hockey (FFHG) a été l’une des premières à prendre la décision d’arrêter tous les championnats, sans exception, dès le 17 mars dernier.

La FFHG explique qu'à la suite des mesures de confinement, qui comprennent la fermeture des patinoires au moins jusqu'au 15 avril, "il apparaît impossible d'envisager la reprise des compétitions".

Le titre de champion de France de Ligue Magnus (arrêtée au stade des demi-finales) ne sera pas attribué et aucun club ne descendra en division inférieure.

La Fédération précise également que d'éventuelles accessions ne sont pas exclues : "si besoin était de faire monter une équipe dans un championnat de niveau supérieur pour raisons administratives ou financières, le Bureau Directeur étudiera les dossiers des clubs et l'avis de la CNSCG, dans l'ordre sportif arrêté à la fin de la saison régulière."

Volley : les pros demandent l'abandon de la saison, championnat terminé pour les amateurs

► La Ligue A vers un abandon définitif ?

Alors que la Ligue A est suspendue, les clubs du Championnat de France de volley ont demandé à la Ligue Nationale (LNV) l'abandon définitif de la saison de Ligue A qui est actuellement suspendue à cause de la pandémie de coronavirus.

Leurs présidents souhaitent que "devant le développement exponentiel de l'épidémie de covid-19 qui prive le pays et le volley-ball professionnel de toute visibilité à moyen terme" le titre de champion ne soit pas attribué.

Les équipes en lice pour la course aux play-offs et le final four de la Coupe de France, sont donc dans l’expectative.

► Les championnats amateurs n’iront pas à leur terme

La Fédération Française de Volley (FFVB) a annoncé l’arrêt de toutes les compétitions amateures sur le territoire métropolitain et d'outre-mer.

Le président Eric Tanguy s’explique sur cette décision, il évoque également le plan "Eté 2020" sur lequel planche la FFVolley et le report des Jeux Olympiques de Tokyo.