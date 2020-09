Coronavirus - Hockey Ligue Magnus : les débuts des Boxers de Bordeaux à Mériadeck reportés

Les hockeyeurs bordelais ne lanceront pas leur saison à domicile ce mardi face à Gap. La Préfecture de Gironde n'a pas accordé de dérogation et s'en est tenu aux mesures annoncées par le Ministère des sports.

Le club a été prévenu ce lundi en début d'après-midi qu'il ne pourrait accueillir les Rapaces de Gap pour la deuxième journée de Ligue Magnus après avoir débuté sa saison samedi à Angers (3-2).

Ce weekend, le Ministère des sports avait annoncé que "les gymnases et tous les équipements couverts, comme les salles de sport et de manière générale toutes les activités sportives en salle à destination d’adultes allaient devoir cesser momentanément dans les zones d’alerte renforcée et d’alerte maximale."

Les Boxers de Bordeaux qui espéraient pouvoir jouer ce match avec une jauge à 1000 spectateurs ont donc pris acte de la décision qui court a priori pour au moins quinze jours. Ce qui signifie que les hockeyeurs bordelais ne pourront pas jouer non plus à Mériadeck le vendredi 9 octobre face aux Gothiques d'Amiens.