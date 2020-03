Coronavirus : l'Evian Championship maintenu mais reporté au mois d'août

C'est l'une des plus prestigieuses compétitions de golf du circuit féminin. L'Evian Championship, qui devait avoir lieu au mois de juillet à Evian en Haute-Savoie, est pour l'instant maintenu mais reporté au mois d'août. Il fait partie des cinq "majeurs" de la saison.

Alors que tous les principaux événement sportifs de l'été sont annulés à cause de la pandémie de coronavirus, l'Evian Championship est pour l'instant maintenu. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses compétitions de golf du circuit féminin. Alors qu'il devait avoir lieu au mois de juillet, il est reporté et se tiendra finalement du 6 au 9 août.

Le tournoi, qui rassemble les meilleures joueuses du monde, aura lieu à l’Evian Resort Golf Club. Il fait partie des cinq "majeurs" de la saison.