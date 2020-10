Coronavirus : L'Open de Tennis de Caen annulé

Les organisateurs de l'Open de Tennis de Caen programmé du 13 au 16 décembre prochain au Zénith de Caen ont décidé d'annuler sa tenue en raison de la progression du coronavirus et des contraintes qu'elle impose.

L'Open de Tennis de Caen ne tiendra pas sa phase finale au Zénith de Caen (du 13 au 16 décembre) en raison des incertitudes liées à la pandémie du Coronavirus.

Ils donnent d'ors et déjà rendez-vous pour la prochaine édition en 2015 du 12 au 15 decembre.

"Du fait de la nouvelle progression de la Covid-19 et des incertitudes lourdes de conséquences qui planent sur les semaines et les mois à venir, nous ne pouvons plus vous garantir ces éléments clés qui font le succès de l’Open de Caen", expliquent les organisateurs dans un courrier adressé à leurs partenaires.

Les organisateurs avaient déjà alerté précédemment sur les risques sérieux de voir le rendez-vous caennais ne pas se tenir.

Ils évoquent des obstacles trop important comme le passage à un siège sur deux dans les gradins, la suppression de l'accès aux espaces VIP et l'impossibilité de se déplacer dans l'enceinte du Zénith.

Les qualifications de l'épreuve sont maintenues en revanche du 16 octobre au Ier novembre.

L'an passé, l'Open de Tennis de Caen avait attiré près de 15.000 spectateurs sur quatre jours et avait été remporté par Jo-Wilfried Tsonga chez les Hommes et Aliaksandra Sasnovich chez les femmes