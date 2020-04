Coronavirus : l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour reporté à début septembre

C'est une bonne nouvelle parmi un flot de festivals et de rencontres sportives annulés. La mythique course de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour aura bien lieu cette année, du 3 au 5 septembre, au lieu de la session habituelle au début du mois de juillet. Le département des Alpes-Maritimes, qui organise cette course, voulait laisser un temps de préparation aux participants après la crise sanitaire.

Les six parcours, de 45 à 130 kilomètres devraient rester les mêmes. Ils avaient réuni plus de 600 participants lors des éditions précédentes.