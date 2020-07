La coupe du monde de VTT n'aura pas lieu cette année aux Gets. Trop compliquée à organiser en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, l'étape prévue du 18 au 20 septembre dans la station haut-savoyarde est annulée,

Les Gets, France

Coronavirus : la coupe du monde de VTT annulée aux Gets en septembre

La coupe du monde de VTT aux Gets (Haute-Savoie) l'an dernier

La situation sanitaire s'améliore mais les événements continuent de tomber les uns après les autres. L'étape de coupe du monde de VTT prévue du 18 au 20 septembre aux Gets en Haute-Savoie est annulée. Les organisateurs expliquent ne pas pouvoir accueillir le public dans de bonnes condition en raison de la jauge et du protocole sanitaire.

100.000 spectateurs attendus

Comme l'an dernier, 100.000 spectateurs étaient initialement attendus sur les trois jours de compétition. Les meilleurs pilotes de la planète devaient s'affronter sur les épreuves de descente et de cross-country.

Dans un communiqué, l'organisation évoque "une décision logique au regard des mesures drastiques difficilement applicables liées à la situation mondiale, mais une immense déception pour Les Gets et ses habitants". Référence sur le circuit mondial, la station reste engagée dans les futures grandes échéances internationales, notamment la coupe du Monde 2021 et les championnats du Monde 2022.