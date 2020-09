Coronavirus : la "Dijon Motors Cup" est annulée

Le coronavirus a eu raison du Dijon Motors Cup. L'organisateur de la compétition renonce à l'organiser cette année à cause du classement de la Côte-d'Or en zone rouge de circulation active du virus Covid-19. La course devait se disputer les 3 et 4 octobre.

Sur sa page Facebook, l'organisateur de la compétition HVM Racing explique que dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19 et des multiples interrogations qui l’accompagnent, son équipe continue de travailler à la refonte de son calendrier.

"Dans l’intérêt des compétiteurs, le promoteur de l’Historic Tour, de Dijon Motors Cup et de Motors Cup - circuit Bugatti Le Mans progresse désormais en totale coopération avec deux autres organisateurs majeurs de la compétition historique internationale sur circuits : HSCC et Masters Historic Racing (...) afin de garantir la meilleure offre possible dès qu’une reprise des compétitions sera effective. Ensemble, nous voulons être certains d’être en mesure de recevoir tous les pilotes qui seront alors en capacité de recourir. Toutes les solutions sont envisagées. Si, par exemple, les courses reprennent en France avant la Grande Bretagne, les évènements proposés par HVM Racing pourront parfaitement accueillir les séries anglaises du HSCC et des Masters qui le souhaiteront ».