Coronavirus : la gymnaste Berruyère Kséniya Moustafaeva penche pour un report des J.O.

Un report des jeux olympiques de Tokyo semble de plus en plus probable. Logique pour la gymnaste Berruyère Kséniya Moustafaeva.

Après le Comité International Olympique, le gouvernement japonais a admis ce lundi la possibilité d'un report des jeux olympiques, prévus cet été,du 24 juillet au 9 août. Il faut dire que certains sportifs ne peuvent plus s'entraîner à cause du confinement et que certaines qualifications pour les jeux olympiques ne peuvent même pas être organisées. Kseniya Moustafaeva a terminé 10 éme des J.O de Rio. La gymnaste rythmique berruyère devait participer à plusieurs compétitions en avril pour tenter d'obtenir son billet pour Tokyo, des compétitions qui ne pourront pas avoir lieu comme prévu : " Je devais avoir quatre compétitions de coupe du monde en avril. Malheureusement, la première qui devait se dérouler en Italie, a été reportée à Juin, et il n'y a acune date pour l'instant pour les trois autres. On est dans l'incertitude la plus complète. Même chose pour les championnats d'Europe en mai qui ont été annulés. On attend en essayant de se maintenir en forme. Je fais quelques abdos chez moi. J'ai aussi acheté un vélo d'appartement car je ne peux pas courir à cause d'une blessure au pied."

Kséniya Moustafaeva, gymnaste rythmique licenciée à la Société Municipale de Bourges © Maxppp - EPA/Tatyana

La gymnaste berruyère pointe également une autre difficulté qui contrarierait la tenue des J.O. cet été : " Le Canada et l'Australie ont déjà indiqué qu'ils ne voulaient pas envoyer de sportifs au Japon argumente Kséniya Moustafaeva. Certains sportifs peuvent continuer de s'entraîner, d'autres ne peuvent pas. Il me paraît beaucoup plus raisonnable de reporter ces jeux d'une année. Pas deux, en tout cas sinon pour moi, ça s'annoncerait compliqué de tenter d'y participer. Peut-être qu'on pourrait reporter les qualifications en fin d'année . J'espère qu'une décision sera annoncée assez rapidement." On devrait être fixé dans un délai de quatre semaines maximum.