Coronavirus : la rando en VTT de la Transterritoire annulée cet automne à Belfort

C'était prévisible, et c'est, cette fois, confirmé. La Transterritoire 2020 n'aura pas lieu cette année. En raison de la crise sanitaire, la grand-messe du VTT dans le Territoire de Belfort prévue le 4 octobre prochain est reportée à l'année prochaine. Décision prise et actée hier par le comité directeur de la Compagnie de Belfort Loisirs, organisatrice de l'événement qui devait fêter sa 31ème édition cet automne. Avec plus de 5 mille vététistes au rendez-vous, impossible d'assurer le respect des gestes barrière, notamment sur les points de rassemblement.

Les points de rassemblement impossibles à gérer

Ce report est un crève-coeur donc pour les organisateurs mais ils se voient contraints et forcés d'annuler la Transterritoire comme l'explique Jean-Pierre Godeau, le président de la Compagnie Belfort Loisirs "Nous sommes très tristes de devoir l'annuler, mais c'est trop de contraintes, on subit totalement la situation. Nous ne saurions pas mettre en application les gestes barrière, la distanciation physique notamment, sur le site (le Tech'hom) de départ et d'arrivée des différents parcours. Nous ne saurions faire respecter systématiquement le port du masque dès que l'on est à moins d'un mètre. Et même chose aux points de ravitaillement pour la distribution des repas."

Un public à risque avec des bénévoles plutôt âgés

Autre contrainte à prendre en compte, l'âge des bénévoles de la Compagnie Belfort Loisirs qui organise la Transterritoire "Nos bénévoles sont en grande partie plutôt âgés, et ils se seraient retrouvés dans une situation délicate, et c'est un risque que l'on ne pouvait pas prendre." avance Jean-Claude Godeau qui évoque aussi le problème du mélange des participants déjà inscrits et ceux qui ne le font que le matin même de la Transterritoire.

Embouteillage sur la ligne de départ

Il risque d'y avoir embouteillage sur la ligne de départ."En plus des quelque 2 mille personnes qui viennent s'inscrire le dimanche entre 7h et 10h environ, et tous ceux qui sont déjà pré-inscrits et qui partent vers 8h, on peut très vite se retrouver à 4 mille sur le site de départ entre 8h et 9h, et ça, ce n'est pas possible avec les gestes barrière, c'est tout à fait ingérable" précise l'organisateur.

Une Transterritoire adaptée aux mesures sanitaires était-elle envisageable ?

Restait la solution d'adapter la Transterritoire aux contraintes sanitaires. C'est à dire, imaginer des parcours plus courts, sans ravitaillement, avec uniquement des inscriptions sur internet. La réponse de Jean-Pierre Godeau est claire "Non, la Transterritoire, c'est un travail de 9 mois avec une vingtaine de bénévoles, là, tout repenser en si peu de temps, avec les gens en vacances cet été, on est pris de court, c'est donc inimaginable, et irréalisable".

Rendez-vous en 2021

Avec cette annulation, la Transterritoire et ses 50 mille euros de budget ne devraient pas en souffrir financièrement estiment cependant ses organisateurs qui n'auront même pas à rembourser les participants, les inscriptions n'ouvrant généralement qu'en septembre. Les amoureux du VTT dans le Territoire de Belfort vont devoir patienter une année pour découvrir ou redécouvrir les parcours imaginés par la Compagnie de Belfort Loisirs. La 31ème édition devrait voir lieu le dimanche 3 octobre 2021, dans l'attente de l'accord final de la mairie de Belfort.