Coronavirus : la réaction de Damien Saulnier (SERT) après l'annonce du report des 24 heures du Mans moto

Les 24 heures du Mans moto sont reportées au mois de septembre à cause de l'épidémie de coronavirus. Une mauvaise nouvelle pour les spectateurs mais aussi pour les pilotes et les écuries qui vont devoir s'adapter.

C'était attendu. En raison du développement du coronavirus en France, l'Automobile Club de l'Ouest a annoncé mardi soir que les 24 Heures Motos sont reportées. La course d'endurance devait avoir lieu sur le circuit Bugatti du Mans les 18 et 19 avril. Elle se déroulera finalement les 5 et 6 septembre 2020. " je comprends cette décision" réagit sur France Bleu Maine Damien Saulnier, le nouveau patron sportif du SERT (Suzuki Endurance Racing Team). " Mais c'est dommage car on s'y prépare tous, les mécanos du SERT et du Junior Team, c'est pareil. Il va y avoir un maximum de courses en un minimum de temps".

Damien Saulnier souhaite aussi un report du Bol d'Or

Car les 24h du Mans ont été repositionnées deux semaines seulement avant le Bol d'Or, l'autre grande course 24h du calendrier, programmée les 18, 19 et 20 septembre. " L'intersaison sera très courte. J'ose espérer qu'il y aura un report du Bol d'Or car deux grandes courses de 24H en seulement quelques jours, ça va être problématique pour les pilotes notamment. Il ne faut pas oublier qu'il y a une catégorie de pilotes qui retourne au travail. Il y a peu d'équipes qui sont structurées comme nous et beaucoup de team qui sont bénévoles. Des gens qui vont retourner au travail entre ces deux événements et qui ne pourront pas prendre trois semaines de congés. Les gens de l"ACO (organisateur des 24h du Mans) sont intelligents et je suis sûr qu'on va trouver une solution avec les organisateurs du Bol d'or pour arriver à faire au mieux et à décaler le Bol en octobre, je l'espère".