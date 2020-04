Coronavirus : La vente aux enchères solidaire d'objets de sportifs régionaux vient de débuter.

124 sportifs ayant vécu ou joué dans la région proposent dès ce jeudi et pour une dizaine de jours des lots pour une vente aux enchères sur internet. Objectif : récolter de l'argent pour l'hôpital d'Orléans et pour l'association Les Mains Tendues. De belles pièces à saisir pour une bonne cause.

Certains passionnés étaient déjà dans les starting-blocks (pour rester dans le domaine sportif) pour cette vente aux enchères caritative et ont été surpris de la voir débuter dès ce jeudi soir, quelques heures plus tôt que prévu (suite à un petit souci informatique). C'est l'une des plus importantes de ce genre, à ce jour, en faveur, notamment de l'hôpital d'Orléans, mais aussi de l'association Les Mains Tendues qui vient en aide aux plus démunis.

Des lots alléchants

La vente, initiée par le gardien de l'US Orléans Thomas Renault et Martial Desbordes, recruteur pour le FC Nantes, se fait sous l'égide de 1 Coeur 1 Maillot et la vente a donc débuté dès ce jeudi uniquement via internet et un site d'enchères.

Après avoir crée un compte, les personnes intéressées pourront faire une enchère (15 euros minimum par lot) et si leur offre est la plus élevée lors de la fin de la vente, le dimanche 3 mai à 19H, ils empocheront leur lot.

Le choix est varié : pétanque, moto, football, sports de combat, badminton, triathlon, cyclisme, basket, handball...Et certains lots ont mis l'eau à la bouche des passionnés. Pour le foot par exemple, il y a notamment un maillot de l'équipe de France proposé par le champion du monde Patrick Vieira ou encore une paire de chaussures de l'attaquant des Bleus et de Chelsea, Olivier Giroud, qui a débuté sa carrière au Tours FC. Ainsi qu'un maillot dédicacé par l'équipe de France, offert par l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan.

Une dizaine de sports représentés

Autre grand nom dans son domaine, 13 fois champion du monde de pétanque et natif de Chartres, Philippe Quintais, propose, lui, un jeu de triplette.

Les amateurs de basket (avec un maillot du All Star Game français de l'orléanais Miralem Halilovic ou un maillot NBA des Pistons de Detroit de l'orléanais Sekou Doumbouya), de handball (avec un maillot de l'équipe de France de la fleuryssoise Alexandra Lacrabère ou du saranais Mathieu Drouhin), de cyclisme (avec un maillot de Julian Alaphilippe) mais aussi de plein d'autres disciplines trouveront aussi de belles pièces. Difficile de tout citer, la description complète des lots est donc à retrouver ici.

Il y en a aussi pour toutes les époques avec des maillots de foot du début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et les sportifs qui participent à cette initiative représentent l'ensemble de la région Centre Val de Loire.