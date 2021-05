Coronavirus : le 36ème marathon du Médoc reporté le 10 septembre 2022

L’association du Marathon des châteaux du Médoc annonce ce mercredi le report, pour la seconde fois, la 36e édition de la course. Elle se tiendra en septembre 2022 pour cause d'incompatibilité entre le protocole sanitaire et l'esprit festif de la manifestation expliquent les organisateurs.