Coronavirus : Le champion du Monde d’aviron Stany Delayre, sa vie confinée en Bergeracois

Né à Bergerac en 1987, Stany Delayre est l’un des rameurs français les plus titrés. Avec son coéquipier Jérémie Azou, il a longtemps dominé la catégorie double poids léger avec deux titres de champion du Monde, trois titres de champion d’Europe et une triple médaille d’argent aux championnats du Monde. Aujourd’hui retiré des compétitions (vidéo), Stany Delayre entraîne les jeunes rameurs au Sport Nautique Bergerac, le club de ses débuts, soucieux de transmettre son expérience.

Rameur d’appartement

Après un peu plus d’un mois de confinement en famille, Stany continue pour garder la forme à s’entraîner tous les jours sur un rameur d’appartement (!) et s’astreint à une séance quotidienne de musculation. Représentant pour la marque italienne de bateaux de course Filippi Lido, réservée aux rameurs de compétition, Stany Delayre continue à travailler à distance et maintient le contact avec ses clients en France et en Italie.