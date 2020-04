Coronavirus : le Grand Prix de France moto n'aura finalement pas lieu

Le Grand Prix de France moto prévu les 16 et 17 mai sur le circuit Bugatti du Mans n'aura pas lieu. Les organisateurs sont pour le moment dans l'incapacité d'annoncer une nouvelle date.

Il y a encore quelques semaines, au début de l'épidémie de Coronavirus, les organisateurs semblaient confiants pour maintenir l'événement. Mais finalement, le Grand Prix de France moto, prévu les 16 et 17 mai sur le circuit Bugatti du Mans, n'aura pas lieu. Comme celui du Qatar, qui devait ouvrir la saison le 8 mars, ou celui d'Espagne prévu le 3 mai. D'autres ont déjà été reportés en septembre ou octobre.

"Nous avons une pensée pour tous les intervenants du MotoGP - spectateurs, commissaires, partenaires, prestataires, bénévoles, concurrents, équipes, etc. - en espérant des jours meilleurs, que chacun retrouve ses activités et puisse à nouveau vivre sa passion", écrit l'organisateur, Claude Michy, dans un communiqué publié ce jeudi matin, confirmant cette décision prise en concertation avec la fédération et les partenaires.

De plus, si les organisateurs ont un temps espéré pouvoir reporter l'événement au mois de juin, "à ce jour, la situation étant en constante évolution, il n’est pas possible de définir une date de report", concluent-ils.