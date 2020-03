Coronavirus : le Grand Prix de Pau reporté

En raison de l'épidémie de coronavirus et en pleine période de confinement, l'organisation du Grand Prix de Pau a décidé de reporter l'évènement qui devait avoir lieu dès le mois de mai.

La 79e édition du Grand Prix de Pau n'aura pas lieu aux dates initiales, cette année. L'organisation a fait savoir ce mercredi sur son site internet qu'elle reportait l'évènement sportif "de 3 à 12 mois", sans pouvoir préciser la date. La course automobile devait avoir lieu les 22, 23 et 24 mai dans sa version dite moderne, puis les 30, 31 mai et 1er juin dans sa version historique.

Il aurait été irresponsable d'engager l'installation dès aujourd'hui, sachant qu'il faut 7 à 8 semaines de travaux avec des entreprises qui doivent protéger leurs employés.

Eric Saubatte, adjoint au maire de Pau en charge des sports

Les travaux devaient commencer ce lundi 23 mars. Mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi !

Joël Doval, président du Grand Prix

L'organisation précise que ceux qui avaient déjà réservé leurs places pourront garder leurs billets pour la course reportée ou demander un remboursement.