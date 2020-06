Metz handball : le Final 4 de la ligue des champions annulé

La Fédération européenne de handball annonce l'annulation du "final four" de la ligue des champions de hand féminin. Metz handball était qualifié. Le final four avaient déjà été repoussé à septembre, mais la Fédération estime que "l'incertitude persiste" sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

La Fédération Européenne de Handball (EHF) annonce l'annulation du final four, les demis et la finale de la Ligue des champions 2019-2020 de hand féminin, pour lesquelles Metz handball était qualifié. Cette phase finale (quarts, demis et finale) avaient déjà été repoussées au 5 et 6 septembre, mais la Fédération estime que "l'incertitude persiste sur l'évolution de l'épidémie en Europe".

"L'incertitude persiste sur l'évolution de l'épidémie"

"Ces derniers mois, l’EHF a toujours dit que les matches ne seraient joués que si un environnement sûr pour tout le monde pouvait être garanti", avance la Fédération comme explication. Metz handball, tout comme Brest, l'autre club français en lice, ne pourront donc pas aller plus loin dans la compétition. Les dates de la ligue des champions 2020-2021 sont en revanche maintenues, le début de la compétition étant fixé au weekend des 12 et 13 septembre.

La saison se termine donc pour le Metz handball sans aucun titre décerné. La date de la reprise du championnat de France est encore incertaine. Le 22 août est avancé. Le président du club Thierry Weizman avait plaidé plutôt pour le 15 septembre afin de laisser le temps aux joueuses de se remettre en condition.