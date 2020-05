Coronavirus : le rallycross de Lohéac 2020 est annulé

C'est l’organisation du ralllycross de Lohéac qui a annoncé sur les réseaux sociaux la nouvelle, pressentie depuis plusieurs jours : l'édition 2020 du rallye est officiellement annulée en raison du coronavirus.

"Cette décision a été prise après mûre réflexion et concertation avec la FIA, le promoteur du Championnat IMG, l'ASN Française (FFSA) et l’Association sportive du Rallycross de Lohéac, la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées restant la priorité", précise l’organisation. "Un certain nombre d'options ont été explorées dans l'espoir de maintenir l’événement, mais malheureusement, il n'est pas possible sur le plan logistique d'appliquer les mesures de distanciation sociale requises sur ce site".

Le rallycross de Lohéac, qui devait se tenir du 4 au 6 septembre était censé être la neuvième épreuve sur 11 du championnat du monde 2020 de Rallycross. Le championnat ne compte plus que huit épreuves, et doit débuter le 20 août à Holjes (Suède) pour se clore sur le circuit du Nürburgring (Allemagne), le 13 décembre. A Lohéac, l'an dernier, l'édition 2019 avait rassemblé 80 000 personnes pour la journée du dimanche.