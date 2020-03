Coronavirus : "le report des JO inévitable" pour le sabreur dijonnais Bolade Apithy

Le report des Jeux Olympiques prévus en juillet au Japon, de plus en plus évoqué. Pour certains sportifs comme le sabreur dijonnais Bolade Apithy, cela semble "inévitable" au vu de l'évolution du virus, pour le champion bourguignon, déjà qualifié en individuel.

La question du report des JO de Tokyo prévus cet été, pour cause de pandémie de coronavirus de lus en plus probable. Pour les sportifs français comme pour les autres, c’est un coup dur car les Jeux Olympiques, plus que tout autre compétition reste "l’objectif principal, on s’entraîne pour ça" confie le sabreur dijonnais, Bolade Apithy

"Un report ce serait déjà mieux qu'une annulation" Bolade Apithy

Le sabreur dijonnais, déjà qualifié pour les Jeux, en individuel, est en ce moment en stage à la Réunion avec d'autres membres de l'équipe tricolore. Il y est toujours, bloqué suite aux mesures de confinement. "L'entrainement n'est plus possible suite aux recommandations évidemment, et c'st compliqué de garder le rythme avec le report probable des Jeux."

Un report inévitable selon le sabreur dijonnais

"Aujourd'hui le report des jeux c'est une solution inévitable, je ne vois pas comment on pourrait conserver les jeux aux dates prévues, car personne n'est épargné", confie le sabreur.

"Ce serait plus sage pour tout le monde, après la question c'est de savoir quand. Plus tard cette année ou l'année prochaine, on attend et on s'adapte".