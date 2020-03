Coronavirus : le tournoi de tennis de Roland Garros reporté à fin septembre

Le tournoi de tennis de Roland Garros n'est pas annulé. Il est reporté au mois de septembre. Il rejoint la liste, déjà longue, des évènements sportifs décalés. Une décision motivée par "la crise sanitaire liée au Covid-19" selon la Fédération Française de Tennis.

Nouvelles dates

Que les fans de tennis se préparent, Roland Garros aura lieu très précisément entre le 20 septembre et le 4 octobre et non plus entre le 24 mai et le 7 juin.

Le tournoi de la Porte d'Auteuil devrait donc débuter, si tout va bien, une semaine après la finale messieurs de l'US Open qui aura lieu à New York.