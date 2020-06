Coronavirus : Les 24 heures Camions se disputeront finalement les 7 et 8 novembre

Les 24 heures du Mans Camions sont de nouveau reportées. La course d'endurance aura lieu finalement les 7 et 8 novembre en raison de nombreuses modifications du calendrier sportif.

C'est la conséquence de nombreuses modifications du calendrier sportif liées au contexte sanitaire. Les 24 heures Camions sont reportées pour la deuxième fois. La course d'endurance aura finalement lieu les 7 et 8 novembre sur le circuit Bugatti du Mans, et non plus les 3 et 4 octobre comme cela avait été envisagé en avril par les organisateurs qui doivent faire face à un vrai casse-tête logistique. Cette date était trop proche du Grand Prix France Moto qui aura lieu lui du 9 au 11 octobre.

L'Automobile club de l'Ouest et l'Ouest et FranceRoutes ont décidé d'organiser cette course en fin de saison "afin de maintenir l'événement dans des conditions optimales".