Coronavirus : les 24 heures du Mans 2020 reportées aux 19 et 20 septembre

L'Automobile club de l'Ouest annonce le report de l'édition 2020 des 24 heures du Mans, en raison de l'épidémie de coronavirus. La plus grande course d'endurance auto au monde se déroulera les 19 et 20 septembre 2020 sur le circuit manceau.

L'Automobile club de l'Ouest avait promis de communiquer au plus tard le 15 avril, ce sera allé nettement plus vite : la 88e édition des 24 heures du Mans, qui devait se courir en juin comme c'est la tradition, est reportée aux 19 et 20 septembre 2020. La seule et unique fois que la plus grande course d'endurance auto au monde a eu lieu à l'automne, c'était en 1968. L'épreuve réunit chaque année 250 000 spectateurs au Mans et des coureurs du monde entier.

"Le report des 24 Heures du Mans entraîne une actualisation des calendriers du FIA WEC, qui sera communiquée prochainement, ainsi que la mise à jour des calendriers de l'European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series", précise l'ACO dans un communiqué. "Ces informations seront officialisées ultérieurement tout comme le déroulé précis de la 88e édition des 24 Heures du Mans 2020".