Coronavirus : les 24 heures du Mans camions reportées

En raison du coronavirus, la 36e édition des 24 Heures Camions, prévue initialement les 26 et 27 septembre sur le circuit Bugatti du Mans, est reportée aux 3 et 4 octobre 2020

L'effet domino de la pandémie de coronavirus se poursuit pour le calendrier sportif sur le circuit Bugatti du Mans : en raison du report des 24 heures autos aux 19 et 20 septembre 2020, l'Automobile club de l'ouest doit décaler également l'édition 2020 des 24 heures camions.

Initialement prévue les 26 et 27 septembre, l'épreuve est reportée d'une semaine, aux 3 et 4 octobre. Des dates soumises "à l'approbation des autorités sportives nationales et internationales" précise l'ACO dans un communiqué.