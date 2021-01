Coronavirus : les 24 heures du Mans motos 2021 se dérouleront à huis-clos

La 44e édition des 24 Heures du Mans Motos, programmée les 17 et 18 avril prochains, se disputera à huis clos, selon un communiqué de l'Automobile club de l'Ouest (ACO) publié ce jeudi 28 janvier 2021, date de l'ouverture de la période d'engagement des concurrents. L'ACO a pris cette décision "compte tenu du contexte sanitaire actuel [et] des mesures de restrictions de déplacements entre certains pays et de rassemblements en vigueur en France".

L'an passé, l'épreuve, reportée à plusieurs reprises, avait rassemblé 39 machines. "_Pour la seconde année consécutive_, nous devons malheureusement organiser les 24 Heures Motos à huis clos", réagit Pierre Fillon, le président de l'ACO. "J'ai tout d'abord une pensée pour les fans de cette épreuve, à nouveau privés de circuit. Malgré l'absence de spectateurs, il était nécessaire pour les concurrents et leurs partenaires de maintenir cette épreuve. Nous espérons un retour à la normale très prochainement pour partager tous ensemble ces grands moments de sport".