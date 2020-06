Coronavirus : Les 24 heures Motos se dérouleront à huis clos

Il n'y aura pas de public pour la 43ème édition des 24 heures du Mans Motos. La course qui aura lieu les 29 et 30 août prochains se disputera à huis clos.

Après avoir étudié les différents scénarii possibles, l'organisateur de l’événement, l'Automobile club de l'Ouest (ACO) a tranché et met avant "des mesures de restrictions de déplacements entre certains pays et de rassemblements en vigueur en France".

Le président de l'ACO, Pierre Fillon explique "tout mettre en oeuvre" pour partager cette course d'endurance avec le public "où qu'il soit". De son côté le directeur d'Eurosport Events, François Ribeiro, affirme qu' "Eurosport Events va redoubler d’efforts pour amener les fans au cœur des 24 Heures Motos à travers ses programmes TV et contenus digitaux".

Pas de remboursement des billets

Si vous aviez déjà pris votre billet pour assister aux 24 heures Motos, l'ACO met en place un système d'avoir et non de remboursement. Sur son site, l'organisateur précise qu' "aucune démarche n’est à effectuer de la part des acheteurs de billet, le service Billetterie transmettra automatiquement les avoirs dans les prochaines semaines." Pour ceux qui ont acheté leur billet via une centrale comme Ticketmaster ou France Billet, il faut se rapprocher de votre point d'achat.