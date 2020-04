Coronavirus : les Championnats d'Europe d'athlétisme, prévus à Paris du 25 au 30 août, sont annulés

C'était le deuxième grand événement de l'année après les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021 : les Championnats d'Europe d'athlétisme, prévus du 25 au 30 août à Paris, sont annulés en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé l'organisation jeudi. La saison s'annonce quasi-blanche pour l'athlétisme, les grands meetings étant déjà déprogrammés jusqu'à la fin du mois de juin. 1.400 participants venus d'une cinquantaine de pays européens étaient attendus à Paris.

"On a vraiment tout essayé"

La décision de l'annulation a été actée après une réunion du comité exécutif du comité d'organisation, précédée d'une visioconférence avec la Fédération française d'athlétisme (FFA), les ministères des Sports et de l'Intérieur et la délégation interministérielle aux grands événements.

"On a vraiment tout essayé, a expliqué Jean Gracia, le président du comité d'organisation. On espérait tous que la situation puisse s'améliorer rapidement, malheureusement, ce n'est pas le cas. On avait même demandé à la commission médicale de la Fédération française de faire une évaluation des mesures à prendre pour pouvoir organiser l'évènement. On a étudié toutes les possibilités, y compris celle de diminuer le nombre d'athlètes par épreuves ou de mettre un spectateur sur deux."

Plus de la moitié des billets déjà vendus

Pour la Fédération française, dont les compétitions nationales sont suspendues jusqu'à la fin juillet, c'est un coup dur financier. Un peu plus de 50 % des tickets pour le stade Charléty de Paris avaient déjà été vendus pour un budget estimé à 17 millions d'euros. Mais la FFA assure pouvoir boucler un exercice à l'équilibre pour 2020.

Le début de la saison internationale est pour le moment repoussé au mois de juillet : sur les neufs premières étapes de la Ligue de diamant, qui devait s'ouvrir le 17 avril à Doha (Qatar), huit sont reportées, et Oslo (Norvège) a décidé de modifier complètement sa compétition (aucun public, courses à un seul athlète) pour proposer une sorte d'exhibition le 11 juin.