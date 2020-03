Coronavirus : les conséquences pour l'Élan Béarnais, la Section Paloise et les autres clubs locaux

Le nouveau coronavirus, covid-19, pose beaucoup de problèmes et n'est pas sans conséquences concernant la tenue des événements sportifs programmés dans la région. Dans l'ordre chronologique des matchs prévus, voilà le point sur la situation à l'heure actuelle, et les réactions des principaux intéressés.

Billère Handball

Le BHB joue ce mercredi soir à Massy, en Essonne (20h30). Le match est maintenu mais la jauge de 1000 personnes ne devra pas être dépassée. Concernant les futures échéances du club béarnais, au Sporting d'Este la réception devant Sélestat ne posera pas de problème à condition bien évidemment de se conformer à cette même jauge. L'affiche BHB / Nancy programmée le 10 avril prochain, au Palais des Sports avec dans la foulée un concert de Black M est un autre problème.

Dans Stade Bleu Béarn, l'ailier du club Edu Reig est revenu sur le fait de devoir, peut-être à terme, se passer de public pour les matchs, problématique pour lui qui aime communier avec le Sporting d'Este : "Jouer à la maison sans supporters, ça serait vraiment compliqué... J'ai besoin d'eux, et eux quelque part ont besoin de nous voir pour vraiment vivre le match. Si un jour de toute façon on doit en arriver là il faudra s'adapter, mais ça sera très bizarre".

Pau FC

Le Pau FC est attendu à Villefranche-sur-Saône ce vendredi soir (18 heures) pour affronter le FC Villefranche-Beaujolais. Ces dernières semaines, le club local a dépassé la jauge de 1000 places (le stade Armand-Chouffet peut accueillir 3500 personnes) lors notamment des réceptions de Bourg-Péronnas et du Red Star. La décision de la tenue du match et de sa jauge est entre les mains de la préfecture du Rhône. À domicile ces prochaines semaines, le Pau FC qui réalisait de belles affluences ces dernières semaines – 2000 personnes environ face à Dunkerque – devra se contenter d'ouvrir sa tribune principale pour y accueillir 1000 personnes.

Une décision que prend avec dérision le coach Bruno Irles : "J'ai fait 10 ans à l'AS Monaco, alors jouer devant 1000 spectateurs je connais !" Et le coach de reprendre son sérieux : "Il faut aller chercher la motivation et les ressources ailleurs, uniquement dans le jeu. C'est plus compliqué de retourner une situation à domicile quand on ne peut pas s'appuyer sur son public. On fait un sport qui est aussi un spectacle et que c'est compliqué de le faire devant personne".

Élan Béarnais

Dimanche soir, au moment où la majorité des bureaux de vote fermeront leurs portes en Béarn, l'Élan Béarnais sera sur le parquet du Palais des Sports pour défier l'ASVEL. Un match dans un premier temps calibré à 5000 spectateurs, puis finalement ramené selon les dernières consignes à 1000. La Ligue Nationale de Basket demande aux clubs de se conformer aux directives ministérielles. Problème, le club avait déjà vendu plus de 4000 billets, il faut donc trouver une solution.

Se posera bientôt la question du Clasico face au CSP prévu le dimanche 5 avril et pour lequel une jauge de 1000 personnes serait, comme pour le match de l'ASVEL, un énorme coup dur financier pour le club. "On va vivre des moments économiques très critiques" reconnait Didier Gadou, le directeur de l'Élan Béarnais, ne pouvant que constater la situation.

Le TGB jouera à Bourges à huis-clos

Les basketteuses tarbaises seront à Bourges samedi soir dans le cadre de la 17e journée de Ligue Féminine de Basket, un match qui se déroulera à huis-clos a annoncé ce lundi soir dans la soirée le club berruyer.

Section Paloise

La Section devait s'entraîner en public à Lourdes ce mercredi, cet entraînement public a finalement été reporté à une date pour l'heure inconnue. Alors que le Tournoi des Six Nations est également perturbé par le virus, et si le Top 14 est en pause en ce moment, les présidents des clubs ont prévu, ce mardi matin, une réunion téléphonique pour décider de la ligne de conduite. Cela devrait être celle de huis-clos pour au moins un mois. Pour la Section Paloise, cela veut dire deux déplacements à effectuer dans un stade sans public : à Agen le 21 mars, puis à Toulon le 28... et peut-être ensuite la rencontre attendue de longue date face à Bayonne (10 avril) après la victoire béarnaise du match aller. Un match qui va compter pour le maintien, et sur lequel le club voulait aussi faire le plein aux guichets.

Face à ces huis-clos probables, le demi de mêlée de la Section Paloise Samuel Marques reste mesuré : "Je ne dis pas que ça va avantager l'équipe qui se déplace, mais ça sera forcément particulier pour celle qui reçoit, on aime toujours s'appuyer sur le public. Après, à Agen comme ailleurs on se doit de faire un bon match, et dans notre situation d'aller gagner là-bas, on travaillera de la même manière. Pour Bayonne, ça serait forcément moins drôle, et surtout pour notre public qui attend ce match".

En rugby toujours, la Fédérale 1 continue, le Stado TPR accueillera samedi soir (18h30) Oloron dans un match qui, en temps normal, pourrait réunir plus de 1000 personnes, mais là aussi une limite devrait être posée. La situation semble moins problématique pour Bagnères / Mauléon, dimanche à 15 heures. Pour les semaines qui vienne, et pour tous les matchs futurs, la réunion interministérielle prévue ce mardi à Paris concernant les conséquences de l'épidémie sur les matchs devrait apporter pas mal de réponses aux clubs.