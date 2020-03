Coronavirus : les équipes sportives professionnelles du Poitou au chômage

Chamois Niortais (Ligue 2)

C'est officiel depuis ce matin. Ligue 1 et Ligue 2 sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le match Guingamp-Niort qui devait avoir lieu ce vendredi soir à huis-clos est annulé. On rappelle qu'il reste 10 journées à disputer pour les Chamois, 18ème au classement.

Poitiers Basket 86 (ProB)

La LNB a annoncé hier que la Jeep Elite et la Pro B sont suspendues jusqu’au 31 mars. Les Poitevins devaient recevoir Rouen (samedi) puis Nantes et enfin se déplacer à Blois sur cette période.

Stade Poitevin Volley Beach (Ligue A)

La ligue de volley annonce ce matin par communiqué l'annulation des championnats. "Au regard de la situation sanitaire, et suite à l’allocution du Président de la République, le Bureau de la Ligue Nationale de Volley a décidé hier soir de suspendre dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre les compétitions de Ligue A féminine, Ligue A Masculine et Ligue B Masculine". Un peu plus tôt dans la semaine, on avait appris l'annulation du Final Four de la coupe de France, compétition où Poitiers est toujours en lice.



Niort Rugby Club (Fédérale 1)

Les rugbymen niortais devaient recevoir Cognac/Saint-Jean ce dimanche pour le derby de Fédérale 1. C'est bien sûr reporté. Top 14, ProD2 et Fédérale 1, 2 et 3 sont gelés jusqu'à nouvel ordre.

HBC Celles-sur-Belle Mellois en Poitou (ProD2)

Play-offs suspendus bien évidemment aussi pour les handballeuses des Deux-Sèvres qui devaient recevoir Saint-Amand demain. La Fédération française de handball a décidé hier suspendre toutes les compétitions jusqu’au 5 avril inclus.

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope (Women’s World Tour)

L'équipe poitevine a annoncé ce matin par voie de communiqué qu'elle stoppait "toutes ses activités professionnelles jusqu'à la fin du mois". La Team de Stephen Delcourt avait de toute façon vu la veille plusieurs compétitions sur lesquelles elle était engagée annulées.