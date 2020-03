Coronavirus : confinées ensemble, les gymnastes stéphanoises continuent de s’entraîner

Comme tous les sports, la gymnastique n'échappe pas aux reports ou annulations de compétitions causés ces dernières semaines par le coronavirus. Après le test de Saint-Étienne, les championnats d'Europe prévus du 30 avril au 3 mai à Paris ont été récemment annulés.

Mais nos stars du pole gym emmenées par la double championne d'Europe Mélanie De Jesus Dos Santos ont décidé malgré tout de poursuivre leur préparation de manière inédite. La Stéphanoise Lorette Charpy l'a raconté sur le site Internet de la Fédération française de gym.

"Les entraîneurs nous ont proposé, à Alizée, Aline, Mélanie et à moi, de rester confinées toutes les quatre avec un adulte dans une maison de campagne, ce qui nous permet de pouvoir prendre l'air sans croiser personne."

Des séances avec peu de matériel

"Nous essayons de faire deux séances d'entraînement par jour, avec des activités extérieures et de la préparation physique, avec parfois des exercices spécifiques grâce au peu de matériel que nous avons, puisque évidemment, nous n'avons pas pu emmener les barres asymétriques ou les poutres."

Le but est de rester le plus en forme. Nous n'aurons que très peu de compétition avant les Jeux, s'ils sont maintenus.

"C'est différent du pôle. On s'adapte. On suit le programme que les entraîneurs nous donne, mais parfois, on compose un peu notre journée. Le but est de rester le plus en forme possible pour reprendre plus facilement à la fin du confinement. Je pense que nous n'aurons que très peu de compétition avant les Jeux, s'ils sont maintenus."