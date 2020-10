Coronavirus : les inscriptions pour la SaintéLyon sont fermées

Les organisateurs de la course nocturne annoncent la suspension des inscriptions pour la 64e édition, en raison du basculement des agglomérations de Saint-Étienne et de Lyon en zone d'alerte Covid maximale.

"Mauvaise nouvelle", écrivent les organisateurs de la SaintéLyon sur leur page Facebook. Après l'annonce jeudi soir du passage des agglomération de Saint-Étienne et de Lyon en zones d'alerte Covid maximale, les inscriptions à la 64e édition de la grande course nocturne sont suspendues.

Des nouvelles en milieu de semaine prochaine

Les organisateurs précisent qu'ils vont "consulter ces jours prochains leurs partenaires et les collectivités concernées", avant de donner plus de nouvelles sur l'organisation de la course en milieu de semaine prochaine. La SaintéLyon est programmée les 5 et 6 décembre 2020.