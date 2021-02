Coronavirus - les JO et les Jeux Paralympiques menacés ? L'handisportif mayennais Stéphane Bahier relativise

C'est la semaine Olympique et Paralympique, destinée à promouvoir la pratique du sport et des valeurs de solidarité. En août, devraient aussi avoir lieu les JO et les Jeux Paralympiques de Tokyo, mais rien n'est moins sûr à cause de la crise sanitaire.

Les enfants du département de la Mayenne ont vécu toute cette semaine le rêve olympique. Des activités ont été organisées dans les écoles mayennaises, pour leur donner envie de participer activement aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

D'ailleurs, la Mayenne accueillera six bases arrières d'entraînement. Le futur Espace Mayenne : le handball, le volley-ball et le volleyball assis (pour les JO Paralympiques). La piscine Saint-Nicolas de Laval sera base arrière en natation. Le parc des sports de Château-Gontier-sur-Mayenne accueillera des judokas tout comme le gîte de la Colmont à Gorron. Une ou plusieurs délégations d'haltérophiles s'entraîneront également à Évron. La curiosité parmi les sites retenus dans notre département concerne Saint-Loup-du-Gast. Son club de tir accueillera plusieurs délégations de tireurs

Mais avant cet événement qui se déroulera dans notre pays, il y a les JO et les Paralympiques de Tokyo qui doivent se tenir cet été si la crise sanitaire le permet. Pour l'instant, c'est l'incertitude.

Stéphane Bahier, le triathlète handisport mayennais aux multiples titres nationaux et internationaux relativise : "certes c'est mon travail, que les épreuves n'aient pas lieu, c'est embêtant, mais ce n'est que du sport. Moi je pense aux personnes qui meurent chaque jour du Covid. Il y en a 300, 400 quotidiennement et c'est l'équivalent de la population de Vautorte, ma commune, qui disparaît. Et ça me fait relativiser les choses, ce n'est que du sport. Franchement, ça reste dérisoire par rapport à ces gens qui meurent, ces gens qui perdent leur emploi. On donne du plaisir, on se fait plaisir mais ce n'est que du sport" a-t-il confié à France Bleu Mayenne ce vendredi matin.