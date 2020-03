Coronavirus : dans le Nord Mayenne, les quatre courses de trail "À la conquête des Avaloirs" sont annulées

Ce devait être la première édition. Mais elle n'aura pas lieu. A contre-cœur, l'Intrépide de Pré-en Pail a pris la décision d'annuler son rendez-vous "À la conquête des Avaloirs 2020" qui devait avoir lieu le dimanche 26 avril prochain.

C'est bien sûr les mesures de confinement actuelles et l'épidémie de coronavirus qui ont poussé les organisateurs à prendre cette décision : "les mesures administratives et sanitaires prises par les autorités, très contraignantes (rassemblements annulés, confinement décrété, fermeture des commerces et des écoles, ...) interdisent toute projection optimiste sur notre date. Les services de l'État avec lesquels nous sommes en contact, ne peuvent absolument pas nous garantir d'obtenir l'autorisation d'organiser nos différentes courses. Or, une telle épreuve ne s'organise pas trois jours avant sa date."

Quatre courses de trail étaient prévues pour cet événement avec des distances de 11 km, 35 km, 50 km et 104 km. Et sur de telles distances, il faut bien sûr une préparation longuet sérieuse, ce qui n'est pas possible actuellement avec les mesures de confinement.

Les organisateurs de l'IPP espèrent pouvoir proposer ce rendez-vous en 2021, le 25 avril.

Ils précisent que les frais d'inscription seront remboursés (hors frais en ligne Klikego).