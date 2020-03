Coronavirus : que font les joueurs de la JDA et du DFCO pendant le confinement ?

Malgré le confinement face au coronavirus, les pros de la JDA et du DFCO doivent continuer leurs entraînements, même bloqués chez eux. Au menu : programmes personnalisés, renforcement musculaire, cardio ... et jongles avec du PQ (pour la bonne cause).

Avec le confinement pour endiguer la pandémie de coronavirus, les fourmis dans les jambes arrivent vite, même si on se motive pour faire de l'activité physique. Certains n'ont pas le choix : les sportifs de haut niveau. Habitués à se dépenser sans compter sur les terrains, pas question pour eux de rester inactifs. Pour les semaines à venir, les joueurs de la JDA et du DFCO disposent d'un programme bien délimité.

Des programmes adaptés à la JDA

Chaque basketteur de la JDA dispose d'un programme personnalisé. Leur artisan? Kevin Guyon, préparateur physique au centre d'expertise de la performance (CEP) à Dijon. Les séances sont "individualisées suivant les moyens, le matériel et l'espace que les joueurs ont chez eux, explique-t-il. Ils me font un retour après les séances pour que je puisse adapter les prochaines". Au menu : un échauffement, des exercices de mobilité, pour solliciter le plus de muscles possible, du cardio - de la course, mais pas trop loin de chez soi.

Plus que la qualité, ce qui primera, c'est la régularité des séances - Kevin Guyon

De quoi les basketteurs doivent-ils se méfier, pendant le confinement ? "Il faut faire attention au poids. Quand on est tout le temps à la maison, on a tendance à manger plus, même quand on n'a pas faim", met en garde Kevin Guyon. D'où l'importance de bien respecter le planning d'entraînement et de faire preuve de volonté. Il espère que les joueurs feront de l'exercice au moins deux heures par jour, du lundi au vendredi.

Le préparateur physique n'est pas plus inquiet que ça pour la suite : "Je ne me fais pas de soucis pour eux, ils ont l'habitude d'avoir des périodes où ils s'entraînent moins. Quand la compétition reviendra, il n'y aura pas de problème".

Pas de repos au DFCO

En Ligue 1 de football, les clubs sont bien obligés de s'adapter à la situation. A l'AS Monaco par exemple, certains joueurs ont des vélos d'intérieur, prêtés par le club. Au FC Metz, le club a mis à disposition des Senseball - une sorte de punching-ball mais avec un ballon - pour faire "20 minutes d'exercice journalier (...) et frapper le ballon environ 2.500 fois".

Pour les Dijonnais, "chaque joueur de l'effectif professionnel recevra un programme d'entraînement personnalisé", indique le club sur son site internet. Interrogé au sujet du contenu de ce programme d'entraînement personnalisé, le DFCO n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview.

Le #StayAtHomeChallenge

Pour lutter contre l'ennui pendant le confinement, les joueurs dijonnais suivent la tendance du #StayAtHomeChallenge - le "défi de rester chez soi" - qui consiste à jongler avec un rouleau de papier toilette.