Coronavirus : Toulouse-Ulster à huis clos ?

Les clubs professionnels de la région sont directement impactés par les mesures prises par le gouvernement et cette interdiction de tout rassemblement de plus de 1.000 personnes jusqu'au 15 avril. La ministre des sports Roxana Maracineanu a fait le point devant la presse.

Toulouse-Ulster à huis clos ?

Selon les informations de Rugbyrama, on pourrait se diriger vers des huis clos systématiques en Top 14 et en Pro D2 mais aussi en Champions Cup. Ce qui veut dire que le Stade Toulousain recevrait l'Ulster le 5 avril dans un stade vide pour son quart de finale de Coupe d'Europe.

Les supporters sont dans l'attente et parfois agacés, comme Huguette, responsable de l'association Le Rouge et Noir. Elle avait pris 123 places pour le quart des finale pour les adhérents : "C'est une aberration. On ferme des marchés de plein vent et en face tu as un Carrefour qui est plein. On va faire des huis clos en rugby, en foot... Et tu as Disneyland qui fait 25.000 entrées par jour. C'est incohérent."

Le derby Castres-Toulouse, prévu le 11 avril, devrait donc lui aussi se jouer à huis clos.

Côté football, la Ligue n'a pas communiqué pour le moment. Dans tous les cas, les clubs ne pourront pas remplir leur stade comme l'a précisé la ministre.

Roxana Maracineanu : "Le monde sportif doit participer à l'effort collectif"

La ministre des sports s'est exprimé ce lundi devant la presse : "Le monde sportif doit participer à l'effort collectif. _Il faudra que les organisateurs s'adaptent aux nouvelles règles en limitant leur jauge à 1.000 personnes ou en préférant le huis clos_. Dans cette période, le huis-clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel. Ce que je préconise est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo"

Volley et Handball dans l'expectative

Les sports de salle sont également dans l'attente de décisions. A commencer par le club de volley-ball de Toulouse. Les Spacer's doivent recevoir au Palais des Sports le Final Four de la Coupe de France vendredi et samedi. Dans quelles conditions ?

Côté handball, le Fenix doit se rendre au Mans ce weekend pour le Final Four de la Coupe de la Ligue.