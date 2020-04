Coronavirus : un nouveau report des 24 heures du Mans?

Les 24 heures du Mans en octobre ou en novembre, ce serait du jamais vu. Et pourtant c'est une option que l'Automobile club de l'Ouest (ACO), l'organisateur de l’événement, n'exclut pas. En raison de l'épidémie de Covid-19, la célèbre course d'endurance a déjà été reportée du mois de juin au mois de septembre, mais dans une interview accordée à Motorsport Network, le président de l'ACO, Pierre Fillon, va plus loin, et envisage un nouveau report de la course à l'automne.

Maintenir les 24 heures du Mans coûte que coûte

Pour Julien Canal, un pilote sarthois, membre de l’équipe Panis Racing, qu'importent les reports, l'essentiel est que la course ne soit pas annulée. Selon lui, il en va de la survie de nombreuses écuries automobiles : "Les 24 heures du Mans sont vraiment essentielles à la vie du sport auto. Pour énormément d'acteurs du sport automobile, la saison repose à 80% sur cette course, ne serait-ce qu'au niveau des investissements, des voitures, des pièces etc."

Une course à huis clos?

La course est aussi un rendez-vous populaire incontournable. L’an dernier plus de 250.000 spectateurs ont assisté aux 24 heures du Mans. Un report en octobre ou novembre éviterait potentiellement à la course de se dérouler à huis clos, même si cette option n'est pas exclue non plus par l'ACO. "La présence du public est hyper importante, pour le moral des pilotes et des fans, c'est aussi primordial financièrement pour l'organisation de l'événement", souligne Julien Canal.

Des nuits plus longues pour les pilotes

Alors certes courir les 24 heures en juin ou à l'automne, ça n'a rien à voir. Il faudra se tenir chaud dans les tribunes et la luminosité sera sensiblement différente. "On pilotera plus de nuit, mais je rappelle qu'on a déjà connu des 24 heures du Mans en plein mois de juin avec la moitié de la course sous la pluie, des interruptions de course de plusieurs heures etc" relativise en riant le pilote sarthois.

C’est la deuxième fois de son histoire que la course des 24 heures du Mans n’aura pas lieu au mois de juin.