Corrèze : la Tulle Brive Nature reportée une nouvelle fois en raison de la crise

La Tulle Brive Nature est reportée. Elle devait avoir lieu le 4 avril prochain. Comme en 2020 l'épreuve de course à pied, VTT et marche est victime de la crise du covid-19.

La nouvelle a été officialisée ce mercredi par les organisateurs de la course via Facebook. La Tulle Brive Nature 2021 n'aura pas lieu le 4 avril prochain comme prévu. Les villes de Tulle et de Brive préfèrent jouer la prudence face à l'épidémie et au risque de reconfinement. Les équipes des deux villes sont en train d'étudier la possibilité d'un report plus tard dans l'année, sans avancer de date pour l'instant. C'est la deuxième fois que l'épreuve est ainsi reportée en raison du Covid-19 après l'édition 2020, qui devait fêter le 10ème anniversaire de la TBN, et qui devait se tenir justement ce 4 avril.