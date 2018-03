Treignac, France

Et de trois ! Après 1959 et 2000, la commune de Treignac, en Corrèze, organisera en 2022, les championnats du monde de kayak. Une décision de la fédération internationale rendue officielle ce samedi à Tokyo, au Japon. La consécration pour cette ville corrézienne de 1.300 habitants. Des sportifs du monde entier feront le déplacement pour naviguer sur les eaux de la Vézère. Une vitrine pour la ville, le département et la région. Treignac s'érige plus que jamais comme la capitale du kayak.

Difficile encore de visualiser, mais ce sera bien là, que le "village" de ces Mondiaux sera installé © Radio France - Nicolas Tarrade

Un duel entre la France et la Slovénie qui a donc tourné à l'avantage de Treignac, grâce à "un p'tit plus", selon Stéphane Pradeau, le président du comité de canoë-kayak de la Corrèze. "Encore une fois, je crois que c'est la reconnaissance de ce parcours naturel, l'un des plus beaux parcours d'eaux vives au niveau mondial. Toute une histoire est liée à ce site de la Haute-Vézère", estime-t-il.

Pendant 2 semaines, Treignac sera le centre du monde des kayakistes. Une occasion rêvée pour faire rayonner la ville selon le maire Gérard Coignac : "ça va bénéficier à plusieurs entreprises car il va y avoir des appels d'offres pour plusieurs chantiers (ndlr : notamment des chantiers de voirie). Et puis derrière, ça va bénéficier aux bars, aux restaurants, aux hôteliers. Tout le monde va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, et en retirer des bénéfices".

Depuis le barrage, des lâchers d'eau auront lieu, à des heures très précises, pour augmenter le débit de la Vézère © Radio France - Nicolas Tarrade

Dans cet hôtel-restaurant, à quelques minutes du centre-ville, en bord de Vézère, on se souvient des Mondiaux organisés en 2000. "C'était une très belle expérience avec des belles rencontres. A l'hôtel, on avait la délégation italienne. Ils faisaient des pâtes dans la cuisine, c'était rigolo ! L'hôtel est complet, le restaurant est plein le midi et le soir", sourit la gérante.

Dans quatre ans, l'arrivée de l'épreuve de descente sera jugée à cet endroit © Radio France - Nicolas Tarrade

Mais ces Mondiaux nécessite un investissement en amont, d'environ 300.000 euros. Histoire de remettre à jour les installations, vingt ans après les derniers championnats du monde. A l'époque, en 2000, une équipe corrézienne s'était classée 4e de l'épreuve, au pied du podium. Les jeunes qui ont pris la relève ont désormais quatre ans pour se préparer, et faire mieux que leurs aînés.