Corrida de Château-Gontier : la préfecture décide d'annuler l'édition 2021, la déception des organisateurs

La 35e édition de la Corrida de Château-Gontier devait se dérouler le dimanche 26 décembre. Mais comme l'an dernier, ce traditionnel rendez-vous de Noël pour les amateurs de course à pied est annulé en raison des conditions sanitaires. Décision de la préfecture de la Mayenne.

La décision est tombée ce samedi. La préfecture de la Mayenne a décidé d'annuler l'édition 2021 de la Corrida de Château-Gontier qui devait se disputer dimanche 26 décembre dans les rues de la ville. "On y a cru" a déclaré le comité d'organisation. "Nous avons souhaité aller au bout. Nous étions dans les cordes pour respecter les consignes préfectorales. Nous n'avons aucun regret et acceptons la décision."

Mais on sent, en réalité, chez les organisateurs (le club de l'Upac Château-Gontier) une énorme déception car tout était prêt. "La Corrida 2021 devait être un tournant" écrivent-ils. Environ 200 bénévoles se mobilisent pour cet événement et 1300 coureurs étaient inscrits pour l'édition 2021. C'est la deuxième année consécutive que l'événement sportif est annulé en raison du contexte sanitaire défavorable.

Les organisateurs donnent déjà rendez-vous l'année prochaine. L'édition 2022 est programmée le vendredi 30 décembre en nocturne. En espérant que la crise sanitaire ne soit alors qu'un lointain souvenir.