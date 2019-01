Corruption : "On m'a proposé 2.000 euros pour perdre un match" témoigne le tennisman d'Évian Hugo Nys

Alors que deux joueurs de tennis français sont en garde à vue depuis mardi 15 janvier dans le cadre d'une grande enquête mondiale sur des soupçons de matchs truqués, le tennisman français Hugo Nys se confie à franceinfo, ce mercredi. Le joueur natif d'Évian-les-Bains (Haute-Savoie) raconte qu'on lui a déjà proposé "1.500 ou 2.000 euros pour perdre une finale".

"Il y a très peu de joueurs qui n'ont pas été approchés"

Hugo Nys est classé 451e joueur mondial en individuel, ce qui veut dire qu'il évolue sur le circuit secondaire, dans des tournois dits "Futures" et "Challenger". Le joueur assure que les tentatives de corruption ont lieu "toutes les semaines, partout dans le monde" sur le "petit circuit". Selon lui, "il y a très peu de joueurs qui n'ont pas été approchés via les réseaux sociaux pour perdre un set, un match, ou une finale".

"Ça m'est arrivé deux, trois fois et j'ai tout de suite prévenu le juge arbitre"—Hugo Nys

Des menaces si on n'accepte pas de truquer le match

Hugo Nys rapporte aussi que quand un joueur refuse une proposition de trucage de match, il peut-être menacé. _"C'est des messages d'insultes où on promet de violer ta copine, où on te souhaite d'avoir le cancer_... bref c'est incroyable. Nous, on subit ça et personne ne fait rien contre ça. Nos matchs du circuit secondaire continuent à être exposés".

"Tous les matchs sont sur les sites de paris C'est aberrant"

Hugo Nys affirme qu'il a toujours refusé ces sollicitations malhonnêtes.