Corse : un tournoi international de tennis en plein confinement

La compétition a débuté ce dimanche, sous le soleil, au tennis club de la pinède de Calvi. Une trentaine de joueuses, représentant dix nations européennes participent au « Ladies Open de Calvi, Eaux de Zilia ». 60 bénévoles permettent la tenue du tournoi, dont 14 sont uniquement dédiés au protocole sanitaire et à la désinfection. Les mesures gouvernementales imposent un huis clos professionnel, pas de public, seuls le staff technique, les joueuses, leurs coaches et la presse peuvent accéder au site, après avoir présenté un test PCR négatif.

Un challenge risqué

Il le fallait et ils l'ont fait, Jean Gour, le directeur du tournoi, a dû toutefois batailler pour boucler le budget et garder tous ses partenaires : « Le protocole sanitaire coûte cher, _le budget a augmenté il est passé de 90 000 euros à 125 000 en deux ans_, cela a été difficile mais les gens nous font confiance on ne veut pas trahir cette confiance et surtout pérenniser le tournoi. »

La compétition a débuté ce dimanche, sous le soleil, au tennis club de la pinède de Calvi © Radio France - Maxime Becmeur

Parmi ces partenaires attachés à l'événement et ses retombées, Didier Tricou, s'occupe du cordage des raquettes et tient le magasin Intersport de Calvi, selon lui pour « croire à un quelque chose en période de crise Covid il faut être fou, ils ont la foi mais _il faut avoir du courage aussi pour aller voir des partenaires, des gens qui n’ont pas de revenus depuis un an_, c’est magnifique… »

Un challenge risqué auquel a cru la mairie de Calvi. Didier Bicchieray est l'adjoint en charge des sports : « Il fallait oser l’organiser en cette période, Jean Gour nous a dit si on ne le fait pas cette année on risque de le perdre, donc aujourd’hui ce qui nous peine vraiment ce sont les tribunes vides. » L'absence de public gâche la fête, mais n'enlève rien, selon Jean Gour, à la qualité du tournoi : « Ce n’est pas un évènement populaire mais de prestige, peut-être qu’il n’y aura pas d’évènements internationaux en Corse, pour l’image de la Corse je veux que les gens qui viennent se régalent et ce sera encore plus beau l’an prochain. »

L’élite mondiale et insulaire sur le même terrain

Le « Ladies Open de Calvi » réuni des tenniswomen se rapprochant de l’élite mondiale et cherchant à gagner des places. Selon Anthony Maestracci, le directeur adjoint de la compétition, « cette catégorie de tournoi est destinée à _des filles classées après la centième place mondiale, on a souvent un tableau avec des joueuses autour de la 150ème place_, des niveaux exceptionnels et à qui il manque quelques détails pour percer à très haut niveau. »

Clothilde de Bernardi © Maxppp - maxppp

C’est également l’occasion pour l’élite insulaire de se mesurer à un parterre de joueuses internationales, dont Alice Battesti, invitée en qualification, « la meilleure corse » à qui on permet de venir se confronter à toutes ces filles, une opportunité exceptionnelle. Parmi les compétitrices, on notera la présence d’une autre joueuse corse, plus aguerrie, qui a eu un très bon niveau, elle a été 300ème, Clothilde De Bernardi. Elle est en phase de reprise et a reçu une invitation pour le tableau final.

Le Ladies Open de Calvi "Eaux de Zilia" se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Les matches sont retransmis en intégralité et en direct sur les réseaux sociaux et sur le site internet "opencalvi.corsica".