Côte d'Albâtre : une partie du GR 21 rénovée près d'Etretat

Une portion du GR 21 a été rénovée entre Les Loges (Seine-Maritime) et Bénouville. Sur 3,5 km, les randonneurs sont un peu plus en sécurité. "C'est la première fois que nous venons faire ce parcours. Et on se sent en sécurité. Il y a des barrières, les escaliers sont solides. La région est belle", témoigne Daniel, un touriste allemand à France Bleu Normandie. Il a fallu quatre ans d'études et de travaux pour rénover cette partie d'un des sentiers préférés des randonneurs .

ⓘ Publicité

Prévenir des éboulements de falaise

Une centaine de marches, des portillons et des clôtures. "C'est rassurant surtout près des falaises", explique Adeline qui vient du Pas-de-Calais. Le sentier balisé a été reculé de 15 mètres par rapport au bord des falaises. "L'idée c'était de se dire que l'on va mettre en sécurité les randonneurs. On passait trop près du haut de falaise. Et quand on vous regardez en bas des falaises, tout est miné", décrit Jean-Pierre Leduc, le maire de Bénouville.

Chaque jour, au moins une centaine de randonneurs passent par ce chemin du GR21 à Bénouville selon son maire Jean-Pierre Leduc. © Radio France - Bradley De Souza

"Les morceaux de falaise ne tombent pas de 3 centimètres par an en moyenne mais d'un coup c'est 15 mètres qui tombent en profondeur donc on pense qu'on a pris des précautions pour aller jusqu'en 2030", précise l'édile. Avec son homologue des Loges, ils ont travaillé pendant quatre ans pour convaincre les agriculteurs propriétaires des terres de baliser un sentier et ensuite engager des travaux.

Dorénavant sur un bout du sentier, les randonneurs passent aussi à côté des vaches, des prés. "Il fallait que l'on collabore avec les exploitants et les propriétaires. Pour la petite anecdote, je suis élu en mai 2020, le 23 mai,, je prends aussitôt un arrêté pour interdire une partie de la plage car c'était dangereux et le lendemain il y a un éboulement de falaise à cet endroit précis", raconte le maire des Loges, David Malbranque. "Il y a beaucoup de randonneurs. Travailler sur ce projet était hyper important", conclut l'édile des Loges.