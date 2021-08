Côte-d'Or : un concours hippique "international" à Saulieu

Une compétition d'équitation au niveau qui s'annonce relevé a lieu en Côte-d'Or, du vendredi 27 août au dimanche 29 août 2021 : la première édition du concours complet international de Saulieu. Le concours complet c'est une sorte de "triathlon équestre". Trois épreuves : dressage, saut d'obstacles et un parcours appelé "cross". Didier Loison, président de la société hippique de Saulieu et éleveur de brebis laitières, l'organise sur son terrain. Depuis neuf ans, il organisait des concours amateurs, puis nationaux. Il monte donc encore d'un cran et ne compte pas s'arrêter-là.

Pourquoi donner une dimension internationale à ce concours ? Copier

Intéresser le grand public

Lors des JO de Tokyo, la France a été médaillée de bronze en concours complet. Didier Loison espère que cette notoriété attirera des curieux sur son évènement. Deux cavalières suisses, qui ont participé aux Jeux, seront présentes sur le concours. Selon Didier Loison, on retrouvera également certains des chevaux qui seront peut-être présents aux JO de Paris 2024, puisqu'ils sont encore en phase d'apprentissage et de progression, et qu'ils viennent donc se roder sur ce genre de compétition. Autre argument : la localisation. Selon l'organisateur, ce concours est le seul labélisé "international" à se trouver "à l'est d'une ligne Paris-Perpignan". Au total, 80 cavaliers seront présents - et une centaine de bénévoles

Didier Loison espère que les JO auront aidé à faire connaître le concours complet Copier

D'autres animations au programme

Au delà de l'aspect sportif, les organisateurs aimeraient créer une "grande fête populaire". En plus des compétitions, d'autres animations sont proposées. Le vendredi, un repas fermier est prévu le midi, et le soir la présence de la fanfare “La peau de Zouk”.

Le samedi, "tout au long de la journée : stands, restauration assurée par les producteurs locaux", indiquent les restaurateurs. Un spectacle équestre avec la troupe “Equivie” aura lieu à 17 heures, suivi d'une soirée repas et concert (22€) (La P’tite Ferme, producteurs à Poiseul-la-Ville (21) / Concert : “Urgo et les Straps”).

Le dimanche, il y aura des démonstrations de chiens de troupeaux (à 9h - 13h - 17h), une démonstration de maniabilité d’attelage à 9h30, un démonstration de maniabilité d’attelage suivie d’un marathon à 14h30. Le tour avec, tout au long de la journée, un marché et de la restauration assurés par les producteurs locaux.