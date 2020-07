Côtes-d'Armor : le Tennis a repris ses droits à Taden-Dinan

Auparavant intitulé "L'Open de Guindé", le tournoi de tennis du club de Taden-Dinan dans les Côtes-d'Armor n'a pas pu avoir lieu en avril dernier. Mais les organisateurs de l'événement ne voulaient pas laisser le coronavirus avoir le dernier mot sur la saison de tennis professionnel. Ils ont mis en place, du 04 au 14 juillet un Open de la Relance, un événement qui marque le retour de la saison professionnelle de tennis à quelques semaines de Roland-Garros, qui se déroulera cette année du 21 septembre au 11 octobre.

L'un de spremiers tournois de la saison © Radio France - Maxime Bossonney

En attendant, c'est sur la terre battue costarmoricaine que des joueurs amateurs, mais aussi des professionnels, se sont affrontés. Au total, 200 joueurs amateurs et 114 joueurs du top 100 Français se sont rendus au club de Taden-Dinan. "Cela fait du bien de reprendre la compétition et de retrouver l'adrénaline sur le court" confie Manuel Guinard, malouin et 198e joueur mondial.

"Le tennis est en perte de vitesse"

C'était justement l'objectif de cet événement. Une reprise progressive des compétitions avant la saison et les grands circuits mondiaux. "On a été sollicité par la fédération français de Tennis pour organiser l'un des tournois de reprise de la compétition de très haut niveau en France" explique l'organisateur de l'Open de la Relance Romain Lepetit. Une reprise également économique notamment pour les sponsors et partenaires locaux habituellement présents sur l'Open Guindé en avril.

Et pour attirer les spectateurs, Romain Lepetit a vu les choses en grand, avec la venue de stars comme Michael Llodra, ou encore d'Henri Lecomte, finaliste de Roland-Garros en 1988. L'ancienne gloire qui voulait montrer son soutien aux petits clubs, car il est inquiet pour son sport après cet arrêt brutal de la discipline pendant plus de deux mois. "Le tennis est en perte de vitesse et ne va pas si bien que ça" souligne Henri Leconte. "La Fédération doit prendre la mesure des choses et aider les joueurs amateurs et les clubs en difficulté" précise-t-il.