Coup d'envoi de l'Open Sud de France de tennis sans Gasquet

Le tirage au sort de la 9ème édition a lieu ce samedi midi à l'Arena de Montpellier. Pendant une semaine les meilleurs joueurs français et des étrangers du Top 30 mondial vont s'affronter. Le numéro 1 tricolore, Lucas Pouille, remet son titre en jeu. Plus de 50 000 spectateurs sont attendus.

Montpellier, France

Le gratin du tennis se donne rendez-vous toute cette semaine à l'Arena de Montpellier pour la 9ème édition de l'open Sud de France. Le tirage au sort a lieu ce samedi midi. Au total ils sont 28 joueurs dans le tableau en simple et 16 équipes en double. Le plateau est un peu moins alléchant que prévu mais promet de beau duel.

Le sérignanais Gasquet absent

Pour la première fois le tournoi aurait pu accueillir un ancien numéro 1 mondial Andy Murray mais le britannique a annoncé son forfait mi janvier. Le sérignanais Richard Gasquet blessé lui aussi est absent de ce tournoi cher a son cœur qu'il n'avait jamais manqué et a remporté a trois reprises. Malgré ces deux défections l'affiche reste belle avec comme toujours beaucoup de joueurs français : Paire, Chardy, Simon, Tsonga, Herbert qui vient de remporter la finale du double a l'Open d'Australie et surtout le numéro 1 tricolore Lucas Pouille 17ème mondial qui dans le même tournoi s'est hissé en demi finale du simple. A Montpellier, il vient défendre son titre.

Côté étranger Berdych le tchèque (vainqueur à Montpellier en 2012) finaliste a Doha début janvier est présent, tout comme Goffin le belge, l'allemand Kohlshreiber ou le canadien Shapovalov, 19 ans, 27eme mondial appelé après le forfait de Murray. Faire découvrir au grand public de jeunes espoirs a toujours eté une volonté du directeur du tournoi Sébastien Grojean. Le 1er tour est programmé lundi a l'issue des qualifications, 1/4 de finale vendredi et finale dimanche.

Plus de 50 000 spectateurs attendus

Pres de 50 000 spectateurs étaient présents l'an dernier, la barre devrait être franchie cette année grâce a une offre tarifaire très alléchante : 7 euros le billet pour les trois premiers jours et même 5 euros pour les licenciés, un Pass illimité comme au cinéma proposé à moitié prix pendant le Black Friday soit moins de 100 euros pour voir 60 matches. "L’intérêt autour de ce tournoi est grandissant" se réjouit Samir Boudjemaa l'organisateur. L'Open Sud de France est le seul ATP 250 du circuit qui réuni dans une même enceinte 4 courts de tennis, le central et le numéro 1 et deux terrains annexes ce qui permet au public de voir gratuitement les joueurs s’entraîner.