Encore quelques semaines de patience ! Les accrocs à la petite balle jaune en Savoie devront attendre jusqu'au 4 janvier pour acheter leur place pour le premier tour de la coupe Davis 2018, du 2 au 4 février prochain, à la halle olympique d'Albertville. Cela fait 93 ans que la compétition n'avait pas été organisée en Pays de Savoie.

Comment acheter sa place ?

Le 4 janvier, la billetterie ouvrira à 11h précise. Les billets pourront être achetés via les sites internet de la fédération française de tennis et de Ticketmaster, mais aussi dans les points de vente Auchan, Cora, Cultura, Leclerc et Fnac. Les places seront vendues dans la limite de quatre par jour et personne. Les tarifs vont de 16 à 48 euros pour la journée de samedi, et de 20 à 60 euros pour les matchs du vendredi et du dimanche.

Préventes pour les licenciés et les clubs

Les membres des clubs pourront toutefois être servis en premier. Les détenteurs d'une licence à la fédération française pourront avoir accès au site de vente de la FFT du 21 décembre au 3 janvier. Les clubs de tennis de la ligue Auvergne Rhône-Alpes pourront eux pourront acheter des places du 19 au 21 décembre, dans la limite de 60 places par club.