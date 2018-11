Coupe Davis : découvrez l'équipe officielle de la France pour affronter la Croatie en finale

Après le forfait de Richard Gasquet, Yannick Noah a décidé mardi de ne pas faire appel à d'autres joueurs en dehors de ceux qu'il avait déjà pré-sélectionnés pour la finale de Coupe Davis face à la Croatie, misant donc sur Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille en simples.

Lille, France

Voici l'équipe de France qui défendra son titre pour obtenir une 11e Coupe Davis. Le capitaine de l'équipe de France a choisi de ne pas étoffer son groupe malgré le renoncement de Richard Gasquet.

Yannick Noah a choisi de s'appuyer sur Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille en simples et sur la paire Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert pour le double. Jérémy Chardy fait toujours partie de la sélection et peut aussi jouer en simple.

Gasquet non remplacé

Présélectionné, seul Richard Gasquet, est blessé. Il ne sera donc pas là et il n'y a pas de remplaçant, a annoncé le capitaine lors d'une conférence de presse téléphonique.

Yannick Noah a également précisé avoir prévenu Benoît Paire et Julien Benneteau de la possibilité d'être appelés en dernière minute pour pallier une éventuelle blessure.

Les Bleus, qui ont débuté lundi leur stage de préparation à Marcq-en-Baroeul (nord), doivent affronter la Croatie à Lille du 23 au 25 novembre sur terre battue au stade Pierre Mauroy .

Ce dernier avait déjà accueilli la finale France-Belgique en 2017 qui avait attiré plus de 75.000 spectateurs sur les trois jours de compétition.

Cilic emmènera la Croatie

Du côté de la Croatie, Marin Cilic sera le leader.

Le n°7 mondial sera épaulé par Borna Coric (12e mondial) et Ivan Dodig (35e mondial), ainsi que par Mate Pavic et Franko Skugor (respectivement 3e et 31e mondial en double).