Coupe Davis : découvrez les joueurs français retenus pour la nouvelle formule qui débute en novembre

Le capitaine Sébastien Grosjean a rappelé lundi Gaël Monfils, absent depuis trois ans, aux côtés de Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga et des duettistes Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pour affronter le Japon et la Serbie en novembre lors de la phase de groupes de la "nouvelle" Coupe Davis.

Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga avec l'équipe de France en 2014

Plus apparu en Coupe Davis depuis plus de trois ans, Gaël Monfils devrait effectuer son retour à l'occasion de la nouvelle formule de la compétition centenaire, du 18 au 24 novembre à Madrid, en Espagne.

Le capitaine Sébastien Grosjean a retenu lundi le Parisien de 33 ans, dont le dernier match en Coupe Davis remonte à mars 2016, face au Canada en Guadeloupe.

Monfils, n°1 tricolore

L'actuel n°1 tricolore n'avait participé qu'à un match sous la direction de Noah dont il avait perdu la confiance après son forfait de dernière minute (genou) à Zadar en septembre 2016. C'était lors de la première de l'ère "Yannick Noah III" sur la chaise de capitaine.

Derrière Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire devraient se disputer la place de n°2 en simple. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert doivent eux être alignés pour le double pour affronter la Serbie de Novak Djokovic et le Japon lors de la phase de groupes de cette première édition renouvelée de la vénérable "Coupe du monde de tennis".

Les Français, finalistes sortants et lauréats en 2017, entament un nouveau cycle sous la houlette de Sébastien Grosjean qui a succédé à Yannick Noah après le renoncement d'Amélie Mauresmo, nommée d'abord pour remplacer l'icône du tennis français à la tête des Bleus.

Djokovic présent face aux Bleus, Nishikori incertain

Les Français les mieux classés, à l'exception de Pouille, seront donc présents en Espagne pour affronter le Japon puis la Serbie, les 19 et 21 novembre à Caja Magica, théâtre du Masters 1000 de Madrid.

Pour Sébastien Grosjean : "Ce sont deux équipes très fortes avec des top players. Si Nishikori est là avec le Japon, ce sera très difficile. Il n'a pas participé à la tournée asiatique, mais il reste très dangereux. La Serbie, avec Novak (Djokovic), ce sera forcément compliqué."

Et de préciser : "Parmi la dizaine d'équipes présentes, l'Espagne avec (Rafael) Nadal et (Roberto) Bautista seront les favoris selon moi."

Coupe Davis, nouvelle formule

Sous l'impulsion de l'Américain David Haggerty, réélu fin septembre à la tête de la fédération internationale (ITF), et du footballeur espagnol Gerard Piqué, patron du groupe Kosmos détenteur des droits de la compétition, le format de la légendaire Coupe Davis a connu un véritable lifting.

Le tableau final de l'épreuve, qui regroupe 18 équipes nationales réparties en six groupes de trois, se déroule désormais sur sept jours.

Chaque sélection dispute deux simples et un double en deux sets gagnants contre chaque autre équipe de la poule. Les six premiers de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Cette Coupe Davis new look est prévue moins de deux mois avant une compétition rivale organisée par l'ATP, la World Team Cup, une Coupe du monde des nations de tennis qui se tiendra en janvier 2020 en Australie.